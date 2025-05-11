إعلان

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدًا

03:21 م الأحد 11 مايو 2025

الدكتور حنفي جبالي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن تُستأنف الجلسات غدًا الإثنين، لمناقشة مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وخلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الأحد، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح لعملية الإفتاء في مصر، بما يضمن توافق الفتاوى مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، ويعزز الاستقرار الديني والمجتمعي.

كما يسعى القانون إلى ضبط عملية الإفتاء من خلال تحديد الجهات المختصة بالإصدار، ووضع ضوابط ومعايير تضمن أن تصدر الفتوى من مؤهلين علميًا مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها، فضلًا عن إلزام وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بعدم نشر الفتاوى إلا الصادرة عن الجهات الرسمية والمتخصصة.

وأكد تقرير اللجنة الدينية بالمجلس أهمية القانون في مواجهة الفتاوى العشوائية أو المتطرفة، ودوره في تعزيز الشفافية والموثوقية في مجال الإفتاء.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. قانون العمل الجديد يتيح فصل العاملة بعد إجازة الوضع في هذه الحالة

نقيب الصحفيين يخاطب رئيس "النواب" لحذف عقوبة الحبس في النشر بقانون الفتوى

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حنفي جبالي مجلس النواب قانون مزاولة مهنة الصيدلة تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

البنزين المغشوش.. البترول: 2000 جنيه للمتضرر من تلف الطرمبة لكن بشرط
870 شكوى.. البترول تعلن نتائج تحاليل "البنزين المغشوش" على مستوى الجمهورية