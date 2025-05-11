رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدًا

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن تُستأنف الجلسات غدًا الإثنين، لمناقشة مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وخلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الأحد، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح لعملية الإفتاء في مصر، بما يضمن توافق الفتاوى مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، ويعزز الاستقرار الديني والمجتمعي.

كما يسعى القانون إلى ضبط عملية الإفتاء من خلال تحديد الجهات المختصة بالإصدار، ووضع ضوابط ومعايير تضمن أن تصدر الفتوى من مؤهلين علميًا مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها، فضلًا عن إلزام وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بعدم نشر الفتاوى إلا الصادرة عن الجهات الرسمية والمتخصصة.

وأكد تقرير اللجنة الدينية بالمجلس أهمية القانون في مواجهة الفتاوى العشوائية أو المتطرفة، ودوره في تعزيز الشفافية والموثوقية في مجال الإفتاء.

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