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أول تعليق من شيخ الأزهر على وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

02:54 م الأحد 11 مايو 2025

الدكتور أحمد الطيب

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كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

رحّب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا والعالم بأسره.

وقال فضيلته إن السلام يظل الخيار الأنسب الذي يجب أن يحكم العلاقات بين الشعوب والدول، داعيًا إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء النزاعات والحروب والصراعات العبثية، بما يحقق مستقبلًا أكثر أمنًا وازدهارًا للإنسانية.

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الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقف إطلاق النار الهند وباكستان
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