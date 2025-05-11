مطار القاهرة يخصص خدمات جديدة لدعم الأمهات والأطفال الصغار

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي توفير غرف حديثة ومجهزة بالكامل للأمهات في جميع مباني مطار القاهرة، لضمان الخصوصية والراحة أثناء رعاية الأطفال الرضع، ضمن جهود تحسين تجربة السفر للعائلات.

وأكدت الشركة، في بيان اليوم الأحد، أن الغرف مزودة بمقاعد مريحة وأجواء هادئة وآمنة، إلى جانب مناطق ألعاب مخصصة للأطفال داخل صالات السفر، توفر بيئة ترفيهية تساعد على تقليل التوتر خلال فترة الانتظار.

ويأتي ذلك في إطار خطة مطار القاهرة لتطوير خدماته بما يضمن أعلى مستويات الراحة والرفاهية لكافة الركاب، من الوصول وحتى الصعود إلى الطائرة.

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