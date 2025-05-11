قبل انتهاء مدة البرلمان بشهرين.. مرفت عبد النعيم تؤدي اليمين الدستورية خلفًا للنائبة رقية الهلالي

كتب- نشأت علي:

أدت النائبة مرفت عبد النعيم محمد عبد النعيم، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك بعد تصعيدها بديلة للنائبة الراحلة رقية الهلالي، عضو المجلس عن دائرة سوهاج، والتي توفيت مؤخرًا.

وكان رئيس المجلس قد أعلن تلقيه إخطارًا رسميًا من الهيئة الوطنية للانتخابات يفيد بتصعيد النائبة مرفت عبد النعيم لشغل المقعد البرلماني الشاغر، وذلك وفقًا للترتيب الاحتياطي في قائمة المرشحين.

وجاء التصعيد متوافقًا مع أحكام المادة (25) من قانون مجلس النواب، والتي تنص على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء"، وكذلك وفقًا للمادة (392) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنظم إجراءات إعلان خلو المقعد وتبليغ الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما يلزم.

وكانت وزارة الداخلية قد أخطرت مجلس النواب بوفاة النائبة رقية الهلالي، حيث تم إعلان خلو المقعد وتأبين الراحلة في الجلسة العامة طبقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لذلك.

يأتي ذلك قبل نحو شهرين على انتهاء دور الانعقاد الحالي والأخير من الدورة البرلمانية الحالية، والتي من المقرر أن تنتهي شهر يوليو المقبل بشكل رسمي، تمهيدًا لإجراء انتخابات نيابية جديدة.

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