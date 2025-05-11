صور.. مدبولي يكرم عددًا من الوزراء بمناسبة 10 سنوات على "تكافل وكرامة"

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- هاني رجب:

كرم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من الوزراء والموظفين في وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات والجهات الشريكة، وذلك تقديرًا لجهودهم الكبيرة في تنفيذ برنامج "تكافل وكرامة" على مدار عشر سنوات.

وجاء هذا التكريم في إطار الاحتفال بمرور عقد كامل على إطلاق البرنامج الذي يعد من أرقى وأهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر، والذي يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من الوزراء البارزين، من بينهم وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الصحة والسكان وذلك في إطار التأكيد على أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية في تحقيق أهداف البرنامج.

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