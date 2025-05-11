"حقوق إنسان النواب": مشروع قانون الفتوى ينظم فوضى الإفتاء المنتشرة في المجتمع

كتب- نشأت علي:

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى يهدف إلى وضع حد للفوضى التي انتشرت في المجتمع المصري في الآونة الأخيرة، خصوصًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، التي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

وأكد "رضوان"، أنه حان الوقت لوضع إطار قانوني منظم للفتوى، مشيرًا إلى أن مصر كانت ولا تزال منارة للإسلام الوسطي، مما يستدعي تنظيم عملية الإفتاء لضمان صحة الفتاوى ومواءمتها مع قيم الدين الحنيف.

كما أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أنه كان يحمل حلمًا بمناقشة مشروع القانون منذ فترة، معربًا عن فخره بفرصة عرضه على الدكتور علي جمعة، لكنه لم يرَ النور حينها، متمنيًا أن يتم إقرار القانون هذه المرة لتصحيح الوضع وضمان حماية المجتمع من الفتاوى المغلوطة.

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