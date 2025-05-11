بعد إصابته بالسرطان.. تكريم وزير التموين السابق علي مصيلحي -صور

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- هاني رجب:

كرم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين السابق، وذلك اعترافًا بما قدمه من إسهامات بارزة في دعم برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها تطوير برنامج "تكافل وكرامة" الذي يمثل ركيزة مهمة في منظومة العدالة الاجتماعية بمصر.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للاحتفالية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق البرنامج.

وكان وزير التموين السابق قد لفت الأنظار مؤخرًا بظهوره بملامح مرهقة، في أول ظهور علني له بعد فترة طويلة من الغياب، في لقاء بمركز شباب أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وكشف الدكتور علي مصيلحي، عن تفاصيل إصابته بمرض السرطان، مشيرًا إلى أن البداية كانت في 6 أكتوبر 2024 حين داهمه صداع قوي، وعلى إثره خضع لفحوصات طبية كشفت عن وجود ارتشاح في المخ، قبل أن يتبيّن لاحقًا إصابته بسرطان الرئة.

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