"دينية النواب": الإفتاء عبء ثقيل ونحتاج إلى وأد الفتاوى الشاذة لحماية المجتمع

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن الإفتاء يعد عبئًا ثقيلًا، مؤكدًا أن الفتوى هي "صنعة تحتاج إلى صانع متقن" لضمان تقديم منهجية فقهية متزنة وواعية. وأوضح أن الفتوى يجب أن تكون خالية من التطرف أو التسيب، وأنها تتطلب عقلًا يقظًا حريصًا على حماية المجتمع من الفتن.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

وأكد العبد على ضرورة التعامل بحذر مع الفتاوى الشاذة، مشددًا على أهمية العمل سريعًا على وأد هذه الفتاوى التي قد تثير الفتن وتؤدي إلى اضطراب في المجتمع. وأضاف: "الفتوى الصحيحة السليمة هي من الأمن القومي لهذا البلد، الذي يعتبر الأزهر الشريف رمزه الديني، والذي ينظر إليه العالم العربي والغربي بتمعن."

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