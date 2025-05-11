مدبولي: "تكافل وكرامة" أحد أعظم برامج الدعم الاجتماعي في تاريخ مصر الحديث

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد من أبرز إنجازات الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، مُشيرًا إلى أنه يُعتبر من أعظم البرامج التي تم إطلاقها في تاريخ مصر الحديث لتحقيق العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال الرسمي بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق البرنامج، حيث أوضح أن إطلاق "تكافل وكرامة" يعكس التزام الدولة المصرية بالوفاء بوعودها تجاه الفئات الأكثر احتياجًا. وقال مدبولي: "عشر سنوات كانت مصر فيها عند كلمتها، وعد بالتكافل ووعد بالحفاظ على الكرامة الإنسانية."

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "تكافل وكرامة" لم يكن مجرد وسيلة لصرف مساعدات مالية، بل كان خطوة استراتيجية تهدف إلى الاستثمار في العنصر البشري، حيث اعتمد البرنامج على نظام المشروطية، الذي يشترط في المستفيدين تلبية بعض الشروط كالتعليم والرعاية الصحية.

وأضاف مدبولي أن الدولة اختارت مواجهة التحديات المتعلقة بالحماية الاجتماعية بدلًا من تجاهلها، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصر على أن يكون هذا الملف جزءًا أساسيًا من بناء الدولة المصرية الحديثة.

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