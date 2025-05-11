مدبولي: إطلاق منظومة جديدة بـ 10 مليارات جنيه لتطوير "تكافل وكرامة"

كتب- أحمد الجندي:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد إطلاق منظومة جديدة تستهدف تطوير برنامج "تكافل وكرامة"، بتمويل مبدئي يبلغ 10 مليارات جنيه، قابل للزيادة تدريجياً، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، والتي شهدت استعراضاً لجهود الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

وأكد مدبولي أن الدولة عازمة على مواصلة جهودها للقضاء على الفقر في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن "الحلم الذي نعمل من أجله هو أن يأتي اليوم الذي تحتفل فيه مصر بخروج آخر أسرة من دائرة الفقر إلى العمل والاكتفاء".

وأشاد رئيس الوزراء بالدور المحوري الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي في إدارة البرنامج، وبالتعاون القائم بين الوزارات المختلفة وشراكات الدولة مع المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية، مما يعزز من فاعلية البرنامج ويزيد من أثره المجتمعي.

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