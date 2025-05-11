الصحة: فحص وتسلم شحنة أدوية وتجهيز 29 عيادة طبية بمكة والمدينة لاستقبال الحجاج

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انتهاء إجراءات فحص وتسلم شحنة الأدوية والمستلزمات الطبية، التي تم شحنها من مطار القاهرة إلى مطار جدة، والخاصة بالبعثة الطبية المصرية لموسم الحج 1446 هـ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتقديم أفضل خدمة طبية علاجية ووقائية للحجاج المصريين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وفدًا يضم 16 طبيبًا وإداريًا، برئاسة الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس البعثة الطبية المصرية، وصل مطار جدة لمعاينة مقرات العيادات المقرر تشغيلها لخدمة الحجاج المصريين، كما تم التواصل مع السلطات الصحية السعودية لبحث الاستعدادات النهائية لافتتاح العيادات.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوفد اجتمع مع الأطراف المعنية بالبعثات الرسمية المصرية للتعاون والعمل سويًا، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للحجاج، منوهًا إلى تجهيز مطويات لتوزيعها على جميع الحجاج، بالتعاون مع وزارة الداخلية تتضمن خريطة العيادات بمكة والمدينة وأرقام تليفونات غرف الطوارئ الطبية، بالإضافة إلى معلومات وقائية وتوعوية للحجاج.

وقال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس البعثة الطبية للحج، إنه تم تخصيص 29 عيادة طبية يتم تشغيلها تباعًا مع توافد الحجاج، حيث يستمر العمل بالعيادات على مدار الـ 24 ساعة، ويشمل الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات الطارئة إلى المستشفيات بالتنسيق مع السلطات السعودية.

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