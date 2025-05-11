وزير الري: تنفيذ 78% من المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي

كتب- عمرو صالح:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي إلى محطة المعالجة بالدلتا الجديدة.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، استمرار العمل في تنفيذ المشروع، الذي يعد أحد أبرز محاور الجيل الثاني من منظومة الري الحديثة "ري 2.0"، ويهدف إلى إعادة استخدام المياه المعالجة في الأغراض الزراعية.

ويتضمن المشروع إنشاء 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كيلومترًا، وقد بلغت نسبة تنفيذه حتى الآن نحو 78%.

وشدد الدكتور سويلم، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز الأعمال، سواء في المسار الناقل أو محطات الرفع التابعة له.

كما أكد أهمية اختيار المحاصيل الزراعية المناسبة التي تتوافق مع نوعية المياه المعالجة، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ممكن، إلى جانب تطبيق ممارسات زراعية حديثة تُعزز كفاءة استخدام وحدة المياه، وتراعي التأثيرات المحتملة على ملوحة التربة.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تنفذ برامج تدريبية لتأهيل المهندسين والفنيين على تشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى، وذلك بالتعاون مع الشركة المنفذة للمشروع، بهدف نقل الخبرات وضمان كفاءة التشغيل والصيانة عند انتقال مهام الإدارة إلى أجهزة الوزارة بشكل نهائي، في ظل التوسع المتزايد في مشروعات المعالجة المتطورة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

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