نشرة التوك شو| "التضامن" تطلق ..مشروع تمكين بـ 10 مليارات جنيه وملاك الإيجار القديم: سنحصل على حقوقن

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أكد عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تعداد عام 2017 أظهر وجود أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم، منها شقق مغلقة، وذلك من إجمالي 42 مليون و973 ألف وحدة سكنية في مصر.

وأوضح شرف الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن هذه الوحدات تشكل حوالي 7% من إجمالي الوحدات السكنية.

أعلن عصام عجاج، المحامي بالنقض والممثل القانوني عن الملاك المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن اللحظة قد حانت لإعادة الاعتبار للملكية الخاصة، ورفع الظلم الواقع على أصحاب الحقوق، وإعادة القدسية للشرع والقانون في هذه القضية.

وتابع عجاج، خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، بعبارة شديدة اللهجة: "اللي حصل على مدار 70 سنة فاتوا حقوق الملاك ضاعت بسبب قوانين مجحفة".

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، عن إنجاز ضخم تحقق في قطاع الصحة خلال السنوات الثماني الماضية، حيث أكد أن الدولة نفذت ما يقرب من 1255 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 215 مليار جنيه.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن جهود التطوير شملت جميع محافظات الجمهورية، وتنوعت بين رفع كفاءة المنشآت الطبية القائمة وإنشاء صروح طبية جديدة وحديثة. وأشار إلى أن أحدث هذه الصروح هو المستشفى العام الجديد بمدينة طنطا في محافظة الغربية.

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن سعادته بالمشروعات التنموية والاستثمارات الضخمة التي تشهدها منطقة قناة السويس وبورسعيد، مؤكدًا على أهميتها البالغة في دفع عجلة الاقتصاد المصري.

وقال أديب خلال تقديمه برنامجه "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "داري على مستثمرك يقيد، المستثمرين بيتخطفوا خطف"، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات.

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق مشروع وطني طموح وغير مسبوق، يتمثل في "المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي".

وخلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، كشفت الوزيرة عن أن هذه المنظومة الضخمة ستنطلق قريبًا جدًا، بمشاركة فعالة وتكاملية من 20 جهة حكومية تعمل تحت مظلة واحدة من خلال ربط شبكي متكامل، مشيرة إلى أن 10 مليارات جنيه من "منظومة التمكين الاقتصادي" ستوجه للأسر الأولى بالرعاية.

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد لم يغيّر معايير برنامج "تكافل وكرامة"، لكنه جعله حقًا قانونيًا لا يمكن إيقافه أو إلغاؤه بشكل مفاجئ.

وقالت مرسي خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي ،في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على ،قناة ON، بمناسبة مرور عشر سنوات على البرنامج قانون الضمان الاجتماعي جعل من 'تكافل وكرامة' حقًا بالقانون، أي لا يمكن غلقه في أي وقت، وهو الآن برنامج قانوني للمساعدة النقدية المشروطة."