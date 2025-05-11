يسري عبدالله ومحمد الفخراني يناقشان "قرموط الست" لهاني منسي

كتب- محمد شاكر:

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 13 مايو 2025، ندوته النقدية لمناقشة المجموعة القصصية "قرموط الست" للقاص هاني منسي.

ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب الروائي محمد الفخراني، وتدير الندوة القاصة علياء مصطفى.

وقد صدرت "قرموط الست" حديثا عن دار روافد للنشر في القاهرة، وتعد المجموعة القصصية الثانية للقاص والباحث هاني منسي، بعد مجموعته القصصية الأولى "سنكسار".

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي، "إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.

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