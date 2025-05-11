شعبة قطع غيار السيارات: السوق واقف على رجل.. ويعتمد بنسبة 98% على الاستيراد

كتب- حسن مرسي:

توقع شلبي غالب، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تباطؤًا نسبيًا في وتيرة استيراد قطع غيار السيارات خلال الفترة المقبلة.

وأرجع ذلك إلى التحديات الاقتصادية الراهنة على الصعيدين العالمي والمحلي، مؤكدًا في الوقت ذاته على قدرة السوق على تلبية الاحتياجات الأساسية من القطع المطلوبة.

وقال غالب، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "السوق المصري (واقف على رجل واحدة) ويعتمد بنسبة 98% على الاستيراد عشان نوفر قطع غيار العربيات".

وأوضح أن حجم واردات القطاع يتجاوز 2 مليار دولار سنويًا، مشددًا على أن الارتفاع الحالي في تكلفة استيراد المكونات وقطع الغيار يرجع إلى قفزات أسعار النقل والشحن عالميًا، بالإضافة إلى التكاليف الأخرى المرتبطة بالاستيراد، وهو ما يضع ضغطًا كبيرًا على السوق المحلي والمستهلك المصري.

وأضاف رئيس شعبة قطع الغيار أن أغلب المستوردين الكبار في مصر يتنافسون على استيراد أجود أنواع قطع الغيار، مشيراً إلى أن بعض التجار الصغار قد يلجأون إلى استيراد منتجات أقل جودة وسعرًا لتلبية احتياجات شريحة معينة من المستهلكين، وهو ما يؤدي إلى تباين ملحوظ في جودة المعروض بالسوق.

وتابع غالب: "السوق المصري فيه منافسة كويسة بين المستوردين الكبار عشان يحسنوا جودة المنتجات، والمستهلك المصري بقى "فاهم دماغه" أكتر وعنده وعي بالمواصفات والفروق الفنية بين القطع.. كل مستهلك "بيشتري على قد فلوسه"، وفيه اختيارات كتير في السوق، بس الأهم إن المستهلك يكون واعي ويتأكد من مصدر القطعة وجودتها".

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