قانون العمل الجديد يمنح العاملة المُرضعة فترتي راحة يومية إضافيتين دون خصم من الأجر

كتب- محمد أبو بكر:

نصت المادة (56) من قانون العمل الجديد على حقوق إضافية للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، حيث أقرّ المشرع أحقية الأم العاملة في الحصول على فترتين إضافيتين يوميًا للرضاعة، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وذلك إلى جانب فترة الراحة المقررة قانونًا.

وأكدت المادة أن للعاملة الحق في ضم الفترتين معًا، ويُحسب مجموعهما من ساعات العمل الرسمية، دون أن يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر المستحق لها.

وتأتي هذه المادة في إطار دعم الدولة لحقوق المرأة العاملة، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأمومة، بما يواكب توجهات قانون العمل الجديد في تحسين بيئة العمل وتحقيق الحماية الاجتماعية.

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