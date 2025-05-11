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قانون العمل الجديد يجيز للعاملة إنهاء العقد في هذه الحالات دون المساس بحقوقها

08:00 ص الأحد 11 مايو 2025

قانون العمل الجديد

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كتب- محمد أبو بكر:

نصت المادة (58) من قانون العمل الجديد على أحقية العاملة في إنهاء عقد العمل بإرادتها المنفردة في حال الزواج أو الحمل أو الإنجاب، وذلك دون الإخلال بحقوقها المقررة قانونًا.

وبحسب المادة، يجب على العاملة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في إنهاء العقد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو تاريخ الوضع، بحسب كل حالة.

وأكدت المادة أن هذا الإجراء لا يؤثر على الحقوق المستحقة للعاملات، سواء بموجب أحكام قانون العمل أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يضمن للمرأة العاملة حماية قانونية متكاملة في ظل الظروف الأسرية.

وتأتي هذه المادة ضمن حزمة من النصوص التشريعية التي تهدف إلى دعم المرأة وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والظروف الاجتماعية، بما يتماشى مع توجه الدولة لتعزيز حقوق العاملات في سوق العمل.

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