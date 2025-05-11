الإسكان تُعلن موعد انتهاء التظلم على نتيجة سكن لكل المصريين 5

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي يوم 18 مايو من إصدار الإفادات للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" بسبب امتلاكهم عداد كهرباء.

وكان الصندوق بدأ بالفعل بإرسال رسائل نصية SMS للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط بسبب امتلاك عداد كهرباء، بدايةً من ٣٠ أبريل الماضي، وتضمنت الرسائل النصية رابطا إليكترونيا يتم الضغط عليه لمعرفة التفاصيل الواردة من الشركة القابضة لكهرباء مصر والتي تشتمل على إسم الشركة/الشركات المسجل بها عداد/عدادات الكهرباء بإسم صاحب الطلب/الشريك، وكذلك النشاط المسجل بالشركة والخاص بكل عداد، بحيث يسهل على العملاء المذكورين التوجه للشركة المسجلين بها تحديداً لاستخراج الإفادة المطلوبة. هذا مع تضمن الرسالة للفترة الإضافية التي أتاحها الصندوق لمن يرغب في تقديم طلب للتظلم، والتي بدأت من الأمس ٤ مايو وتنتهي في ١٨ مايو ٢٠٢٥.

كما يمكن أيضاً للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط بسبب امتلاك عداد كهرباء زيارة صفحتهم الخاصة على الرابط الإلكتروني لمعرفة شركة توزيع الكهرباء التي يتوافر بها معلومات العداد الخاص بهم، حيث تم بالفعل نشر المعلومات الخاصة بذلك ابتداءً من الأمس ٤ مايو ٢٠٢٥.

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