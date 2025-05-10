"هي دي صناعة الدولار".. عمرو أديب يعلق على استثمارات قناة السويس

كتب- حسن مرسي:

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن سعادته بالمشروعات التنموية والاستثمارات الضخمة التي تشهدها منطقة قناة السويس وبورسعيد، مؤكدًا على أهميتها البالغة في دفع عجلة الاقتصاد المصري.

وقال أديب خلال تقديمه برنامجه "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "داري على مستثمرك يقيد، المستثمرين بيتخطفوا خطف"، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات.

وفي سياق آخر، تساءل الإعلامي عمرو أديب عن الأسباب الكامنة وراء ما وصفه بـ "الحساسية" التي تثار تجاه أي استثمار إماراتي في مصر.

وقال: "العالم كله بيدور على الاستثمارات الإماراتية عشان النجاحات الكبيرة اللي حققتها على مستوى العالم".

وأضاف أديب، موضحًا دوافع تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى مصر: "هما جايين عندنا علشان إحنا مربحين أولًا، وكمان بسبب العشق الإماراتي لمصر.. هو بيحبك أفراد وشعوب وقبائل".

وتابع: "تسأل أي مسؤول إماراتي يقولك مصر سوق مربحة، لكن إحنا كمان بنعشقكم.. مصر هي وصية الشيخ زايد".

وشدد أديب على الضرورة القصوى للحفاظ على تدفق الاستثمارات في مختلف القطاعات المصرية، قائلاً: "هي دي صناعة الدولار التي تحدث عنها وزير النقل، الناس بتقول يا استثمار.. بتقول يا دولار.. مش بتقول امشوا من هنا من مفيش استثمار".

واستكمل مرحبًا بكل استثمار شريف ونظيف يوفر فرص عمل ويحقق مكاسب: "أهلًا بكل استثمار من أي مكان بالعالم طالما إنه شريف ونظيف ويوفر فرص عمل وسيُحقق مكاسب".

اقرأ أيضا:

مفاجأة.. قانون العمل الجديد يتيح فصل العاملة بعد إجازة الوضع في هذه الحالة