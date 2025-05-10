هل غير قانون الضمان الاجتماعي الجديد شروط تكافل وكرامة؟ وزيرة التضامن تجيب

كتبت -داليا الظنينى:

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد لم يغيّر معايير برنامج "تكافل وكرامة"، لكنه جعله حقًا قانونيًا لا يمكن إيقافه أو إلغاؤه بشكل مفاجئ.

وقالت مرسي خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي ،في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على ،قناة ON، بمناسبة مرور عشر سنوات على البرنامج قانون الضمان الاجتماعي جعل من 'تكافل وكرامة' حقًا بالقانون، أي لا يمكن غلقه في أي وقت، وهو الآن برنامج قانوني للمساعدة النقدية المشروطة."

وأضافت مرسي أن هذا الإطار القانوني الجديد يسهم أيضًا في الحد من محاولات التحايل أو تقديم مستندات غير دقيقة للحصول على الدعم، مؤكدة: "البرنامج أصبح حقًا لكل من ليس له دخل".

كما كشفت الوزيرة عن إنشاء صندوق خاص لبرنامج "تكافل وكرامة"، موضحة أن الصندوق لن يكون فقط موازنة ، بل سيقدم برامج استثمارية أيضًا، وسيوفر مرونة في إدارة الموارد وتنفيذ مشروعات تزيد من التمويل.

وأوضحت مرسي أن هذا الصندوق سيكون مخصصًا فقط للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، ولن يمتد لفئات أخرى، مؤكدة أن البرنامج يشمل بالفعل فئات متنوعة من بينهم 520 ألف أسرة من ذوي الهمم وكبار السن.

وحول الشكاوى من الإقصاء من البرنامج ورداً على شكاوى بعض المواطنين بشأن حذفهم من البرنامج، قالت الوزيرة: "من المستحيل خروج أسرة تستحق من برنامج 'تكافل وكرامة' دون مبرر، فنحن نمتلك قاعدة بيانات دقيقة تتطابق مع بيانات الرقابة الإدارية.

وأشارت إلى أن وجود ربط إلكتروني مع 20 جهة حكومية للتأكد من صحة بيانات الأسر سواء في حالة الإضافة أو الحذف.

وأوضحت الوزيرة أن مدة "تكافل وكرامة" هي ثلاث سنوات فقط، ويمكن إعادة تسجيل الأسر لثلاث سنوات أخرى في حال لم تتحسن أوضاعهم الاقتصادية مشيرا إلى أنه عند توليها المنصب، كانت هناك 220 ألف حالة على قوائم الانتظار للحصول على الدعم.

وعن آليات التظلّم والتأهيل تابعت مرسي: "لدينا أكثر من مستوى للتظلّم والتحقق من استحقاق الأسر، ويجري التعامل بمرونة وشفافية مع الطلبات".

وشددت في ختام حديثها على أن برنامج 'تكافل وكرامة' ليس فقط دعمًا نقديًا، بل يشمل أيضًا فرص التدريب، والقروض، وأفكارًا لمشروعات صغيرة تسهم في التمكين الاقتصادي.

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