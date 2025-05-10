حدث في 8 ساعات| مدبولي يفتتح محطة الصب الجاف ببورسعيد..والإسكان تطرح محال ووحدات إدارية للبيع بهذه المدن

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحطة الصب الجاف "أقماح"، بسعة تخزينية 100 ألف طن، وبقدرة تفريغ 1200 طن/ ساعة، وبتكلفة إجمالية بلغت مليار جنيه.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة في هذا الموعد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد 11 مايو على معظم أنحاء البلاد.

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"الإسكان": طرح محال ووحدات إدارية وصيدلية وحضانتين للبيع بمدينة بدر والشيخ زايد

أعلن المهندس محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، طرح 16 محلاً تجاريا وصيدلية بمساحات تتراوح من (١٤م2 : 37م2) و6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (51م2 : 57م2) أسفل عمارات (4 – 10 - 41)بمشروع سكن مصر بالامتداد الشرقي، وحضانتين بمساحة (١٣٥٦م٢ للمبنى + السور للحضانة الواحدة) للبيع بجلستين للمزاد العلني، يومي الأحد 22/6/2025، والثلاثاء 1/7/2025.

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نقيب الصحفيين يخاطب رئيس "النواب" لحذف عقوبة الحبس في النشر بقانون الفتوى

طالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.

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مستشفى مصر للطيران تحصد اعتماد "GAHAR" وتتحول إلى مركز بحثي دولي

شهدت مستشفى مصر للطيران نقلة نوعية جديدة في مسيرتها الطبية، بعد حصولها على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، واعتماد "تيموس" الدولي في مجال السياحة العلاجية، بالإضافة إلى اعتمادها كأول مستشفى غير جامعية مركزًا بحثيًا للأبحاث غير التداخلية على المستوى الدولي.

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مدبولي عن تنمية المناطق الواقعة حول قناة السويس: إصرار القيادة السياسية حولها إلى واقع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاختلاف الوحيد الذي يظهر اليوم هو إصرار القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحويل الأفكار والمخططات التي كانت موجودة منذ أكثر من 30 عامًا إلى واقع ملموس في فترة قياسية.

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مدبولي يشهد افتتاح محطة الصب الجاف "أقماح" بميناء غرب بورسعيد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح محطة الصب الجاف "أقماح"، بسعة تخزينية 100 ألف طن، وبقدرة تفريغ 1200 طن/ ساعة، وبتكلفة إجمالية بلغت مليار جنيه.

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رفضه الأزهر.. نص مشروع قانون تنظيم الفتوى قبل مناقشته بالبرلمان

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، وذلك بعد موافقة اللجنة الدينية عليه رسميًا، في مقابل رفض صريح من مؤسسة الأزهر الشريف لمشروع القانون.

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أضاحي العيد 2025.. التموين تبدأ طرح الخراف الحية ابتداءً من 20 مايو

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2025، من خلال توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانية عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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مصر تستضيف الجمعية العمومية الـ29 للاتحاد العربي للمحاربين القدماء

استضافت مصر فعاليات الجمعية العمومية رقم (29) للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، والتي أقيمت تحت شعار "معًا للسلام"، بمشاركة وفود من 14 دولة عربية وعدد من الملحقين العسكريين من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك برعاية الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

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برواتب تصل إلى 8 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة لهذه المؤهلات

أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة في محافظة المنيا، برواتب تصل إلى 8000 جنيه شهريًا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم سوق العمل وتوفير فرص عمل للمواطنين.

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المتحف المصري الكبير يستقبل رئيس جمهورية جزر القمر ووزيرة التعليم والثقافة اليابانية

استقبل المتحف المصري الكبير، خلال اليومين الماضيين، زيارتين رفيعتي المستوى، تعكس مكانته كمنارة حضارية وثقافية عالمية، حيث استقبل الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر، والدكتورة آبي توشيكو، وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية والوفود المرافقة لهما، وذلك خلال زيارتهما الرسمية لمصر.

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