بالأرقام.. الإحصاء تكشف عدد الأسر التي تعيش في الإيجار القديم وقيمة الأجرة

كتبت- داليا الظنينى:

أكد عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تعداد عام 2017 أظهر وجود أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم، منها شقق مغلقة، وذلك من إجمالي 42 مليون و973 ألف وحدة سكنية في مصر.

وأوضح شرف الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن هذه الوحدات تشكل حوالي 7% من إجمالي الوحدات السكنية.

وأشار شرف الدين إلى أن عدد الأسر التي تعيش بنظام الإيجار القديم يبلغ مليون و342 ألف و870 أسرة، يمثلون نحو 6 ملايين فرد موضحا أن 82% من هذه الأسر تتركز في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، حيث تقطن 93.2% منها في المناطق الحضرية، بينما تستحوذ المناطق الريفية على 6.8% فقط.

وأضاف أن توزيع قيم الإيجارات يكشف عن واقع اقتصادي صعب، حيث إن 36% من أسر الإيجار القديم تدفع أقل من 50 جنيهًا شهريًا، و20% تدفع بين 50 و100 جنيه، بينما تمثل الأسر التي تدفع من 100 إلى 200 جنيه 18.7%، و10% تدفع بين 200 و300 جنيه.

وشدد مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على أن الأسر التي تدفع 900 جنيه أو أكثر لا تتجاوز 0.1% من الإجمالي.

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