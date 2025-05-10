كتب- حسن مرسي:

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على ما تردد مؤخرًا بشأن ملكية الأراضي الواقعة في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن المخاوف التي يتم تداولها "ليس لها أي أساس من الصحة".

وشدد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، قائلاً: "كل العقود اللي بنعملها في المنطقة دي قايمة على نظام حق الانتفاع وبس، ومفيش أي شكل من أشكال التمليك.. يعني بالبلدي كده، الأرض بتاعتنا وهتفضل بتاعتنا".

وأوضح المتحدث الرسمي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تدار وفق رؤية واضحة هدفها الأساسي هو تعزيز الاستثمار الصناعي، مضيفًا أن المستثمرين الصناعيين يحصلون على الأراضي بنظام حق الانتفاع عشان يبنوا البنية التحتية اللازمة، وبعد كده بيعيدوا تخصيصها للمستثمرين التانيين بضوابط محددة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن "الموضوع ده مش جديد خالص، ده النظام اللي ماشيين بيه في المنطقة من أول ما اتعملت".

وأشار الحمصاني إلى أن عدد المطورين الصناعيين العاملين في المنطقة الاقتصادية وصل لـ 14 مطورًا، ومع انضمام شركة موانئ أبو ظبي هيزيد العدد لـ 15 مطورًا، مشددًا على أن "كل الناس دي شغالة بنظام حق الانتفاع مش التمليك".

ونوه متحدث الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية "ملهاش دعوة خالص" بإدارة الممر الملاحي لقناة السويس، موضحًا أن مسؤولية تطوير وتنمية الأراضي اللي حوالين القناة هي مسؤولية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، "أما الممر الملاحي نفسه فبيخضع لقواعد تانية خالص".

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