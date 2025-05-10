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الأرصاد: انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة في هذا الموعد

07:04 م السبت 10 مايو 2025

الموجة الحارة

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كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد 11 مايو على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد: يتوقع أن يكون غدا الأحد ذروة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والمناطق المكشوفة والوجه البحري والسواحل الشمالية و مدن القناه وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 8:7 درجات على أغلب الأنحاء بداية من الإثنين 12 مايو.

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