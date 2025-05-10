"الإسكان": طرح محال ووحدات إدارية وصيدلية وحضانتين للبيع بمدينة بدر والشيخ زايد

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، طرح 16 محلاً تجاريا وصيدلية بمساحات تتراوح من (١٤م2 : 37م2) و6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (51م2 : 57م2) أسفل عمارات (4 – 10 - 41)بمشروع سكن مصر بالامتداد الشرقي، وحضانتين بمساحة (١٣٥٦م٢ للمبنى + السور للحضانة الواحدة) للبيع بجلستين للمزاد العلني، يومي الأحد 22/6/2025، والثلاثاء 1/7/2025.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر إلى أنه تم إتاحة كراسات الشروط بمقر الجهاز، وأنه يمكن المعاينة على الطبيعة للمحال والوحدات والصيدلية والحضانتين في مواعيد العمل الرسمية.

وفي السياق ذاته، نظم جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد جلسة مزاد علني أسفرت عن بيع 7 وحدات إدارية ، و10 مخازن بالحي الـ13 بالمدينة، وذلك بحضور المهندسة مروة حسين أمين، رئيس الجهاز وممثلي مجلس الدولة ووزارة المالية و الخدمات الحكومية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقطاع المالي و العقاري وأعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وأسفرت جلسة المزاد عن بيع عدد من الوحدات والمخازن.