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بيتر وجيه مساعدا لوزير الصحة لشؤون الطب العلاجي

06:55 م السبت 10 مايو 2025

د. بيتر وجيه مساعدا لوزير الصحة لشؤون الطب العلاجي

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كتب ـ أحمد جمعة:
قرر الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تكليف الدكتور بيتر وجيه مساعدا لوزير الصحة لشؤون الطب العلاجي لمدة عام.
ونص القرار الذي حمل رقم 129 لسنة 2025، على ندب الدكتور بيتر وجيه للعمل مساعدا لوزير الصحة لشؤون الطب العلاجي لمدة عام مع إشرافه على قطاع الطب العلاجي.
وكان وجيه يتولى رئاسة قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة.

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بيتر وجيه خالد عبدالغفار وزارة الصحة الطب العلاجي
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