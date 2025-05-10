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مفاجأة.. قانون العمل الجديد يتيح فصل العاملة بعد إجازة الوضع في هذه الحالة

06:05 م السبت 10 مايو 2025

قانون العمل

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كتب- محمد أبو بكر:

أكدت المادة (55) من قانون العمل أن العاملة لها الحق في العودة إلى وظيفتها الأصلية أو وظيفة مماثلة لها بعد انتهاء إجازة الوضع، دون المساس بأي من المزايا التي كانت تتمتع بها قبل الإجازة، بما يضمن لها الاستقرار الوظيفي والحماية القانونية.

ونصت المادة على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال فترة إجازة الوضع، كما يُمنع فصلها بعد انتهاء الإجازة إلا في حال ثبوت وجود سبب مشروع يبرر ذلك، وفقًا لما يحدده القانون.

كما أوضح النص القانوني أنه يحق لصاحب العمل حرمان العاملة من أجرها عن فترة الإجازة، أو المطالبة باسترداده، إذا ثبت أنها عملت لدى جهة أخرى خلال فترة إجازة الوضع، وذلك دون الإخلال بإمكانية مساءلتها تأديبيًا.

وتأتي هذه الضمانات القانونية في إطار حماية حقوق المرأة العاملة، وتعزيز مبدأ التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والعملية.

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