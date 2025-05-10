مستشفى مصر للطيران تحصد اعتماد "GAHAR" وتتحول إلى مركز بحثي دولي

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مستشفى مصر للطيران نقلة نوعية جديدة في مسيرتها الطبية، بعد حصولها على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، واعتماد "تيموس" الدولي في مجال السياحة العلاجية، بالإضافة إلى اعتمادها كأول مستشفى غير جامعية مركزًا بحثيًا للأبحاث غير التداخلية على المستوى الدولي.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الطبي السنوي الثالث للمستشفى، الذي اختتم أعماله اليوم بحضور ورعاية الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين والخبراء، من بينهم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، والطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، والطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والدكتور وسيم السيسي، أستاذ جراحة المسالك البولية.

وحظي المؤتمر بحضور واسع من قيادات وزارتي الصحة والطيران، إلى جانب عمداء كليات الطب وممثلي المراكز البحثية، ونخبة من كبار الاستشاريين والخبراء الدوليين في مختلف التخصصات الطبية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور سامح الحفني أن مستشفى مصر للطيران أصبحت منصة علمية مرموقة تواكب أحدث ما توصل إليه الطب الحديث، مشيرًا إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها المستشفى في بنيتها التحتية وتقنياتها الطبية، بما يعكس التزام وزارة الطيران بتقديم خدمات صحية على أعلى مستوى، تدعم منظومة السلامة في قطاع الطيران.

ووصف الدكتور محمد عوض تاج الدين المستشفى بأنها "قصة نجاح وطنية"، مشيدًا بما حققته خلال السنوات الثلاث الماضية، وربطها بين الخدمة الطبية والسياحة العلاجية، بينما أشاد الدكتور أسامة عبد الحي بدورها في تطوير الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية التعليم والتدريب المستمر للكوادر الطبية.

أما الدكتور وسيم السيسي، فقد قدم خلال المؤتمر عرضًا حول تاريخ الطب في مصر القديمة، مؤكدًا أن جذور التنظيم والعلوم الطبية تعود إلى الحضارة المصرية القديمة التي تبنت مبادئ علمية وإنسانية راسخة.

من جانبه، أعلن الدكتور أيمن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، تدشين عدد من المبادرات والمشروعات الجديدة، أبرزها مشروع "Pulse" لمتابعة الحالة الصحية للمسافرين جوًا، وتفعيل نظام المعلومات الصحية (HIS)، إضافة إلى افتتاح وحدات متخصصة مثل وحدة زراعة النخاع.

وشهد المؤتمر توقيع بروتوكولي تعاون بين المستشفى وكل من كلية الطب بجامعة حلوان، وكلية طب الفم والأسنان بجامعة المستقبل، بحضور الوزير سامح الحفني والطيار أحمد عادل، وذلك في إطار دعم التدريب الإكلينيكي وتعزيز التعاون البحثي.

واختُتم المؤتمر بتوصيات ركزت على تكثيف برامج التدريب، وتعزيز الشراكات الأكاديمية، وتسريع التحول الرقمي في القطاع الطبي، ودعم التخصصات الدقيقة، بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في المجال الصحي.

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