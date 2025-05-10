مدبولي عن تنمية المناطق الواقعة حول قناة السويس: إصرار القيادة السياسية حولها إلى واقع

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاختلاف الوحيد الذي يظهر اليوم هو إصرار القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحويل الأفكار والمخططات التي كانت موجودة منذ أكثر من 30 عامًا إلى واقع ملموس في فترة قياسية.

جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية عقب افتتاح عدة مشروعات تطوير بميناء غرب بورسعيد، اليوم السبت.

وأوضح "مدبولي"، أن جولة اليوم شملت مناطق شرق وغرب بورسعيد، حيث شهدت الانتهاء من مشروعات تطوير ضخمة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية عملت على هذه المشروعات على مدار عشر سنوات، ومن خلال شراكة فعالة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهدت تطورًا هائلًا في بنية الموانئ، واصفًا ذلك بأنه جزء من خطة متكاملة لتحفيز الاقتصاد وتنمية المناطق المحيطة بالقناة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن التنمية لا تقتصر فقط على ميناء غرب بورسعيد، بل تشمل أيضًا ميناء العريش، والإسماعيلية، وجنوبًا في منطقة السخنة.

كما لفت إلى التطور الكبير في أرصفة الموانئ، مع الانتهاء من الأعمال التي ستلبي احتياجات مصر للأعوام المقبلة.

وأكد أن هذا الإنجاز كان بمتابعة يومية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل المرحلة الأولى من عملية التنمية الكبرى في المنطقة.

وفيما يخص ميناء غرب بورسعيد، أضاف مدبولي أن عمليات التطوير ستكتمل خلال عامين، لتشمل تحديث الأرصفة، والبنية الأساسية، والمراكز اللوجستية.

كما شدد "مدبولي"، على أهمية المشاريع التنموية في جذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، لخلق فرص عمل، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات.

وفي ختام حديثه، أعرب عن سعادته برؤية هذه الإنجازات وأكد أن مصر تسير على طريق النجاح والازدهار.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة

برواتب تصل إلى 8 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة لهذه المؤهلات

الصحة توصي بزيادة تناول المياه للحفاظ على نشاط الجسم

تعرف على ضوابط تصالح المتهمين وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية