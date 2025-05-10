وفود دولية رفيعة المستوى تزور المتحف القومي للحضارة وتشيد بعراقة مصر

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، خلال الأيام الماضية، عددًا من الشخصيات الدولية البارزة والوفود الرسمية، وذلك في إطار دوره الحضاري والثقافي كوجهة بارزة لزوار مصر من مختلف أنحاء العالم.

من بين الزوار كانت كانديا كامسيوكو كمارا، رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية كوت ديفوار، حيث كان في استقبالها الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث اصطحب الدكتور عباس رئيسة مجلس الشيوخ في جولة شملت قاعات العرض المختلفة، وعلى رأسها قاعة المومياوات الملكية.

وأبدت رئيسة مجلس الشيوخ إعجابها الشديد بما يحتويه المتحف من كنوز أثرية نادرة تمثل عراقة الحضارة المصرية، مشيدة بأسلوب العرض المتحفي العصري الذي يبرز التاريخ المصري بأسلوب يجمع بين الحداثة والأصالة.

وفي سياق متصل، استقبل المتحف عددًا من الوفود الرسمية المشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة بالدول الأعضاء في منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي تستضيفه وترأسه مصر خلال الفترة من مايو 2024 حتى ديسمبر 2025.

وشملت الزيارات روس جاليشندرا، نائب وزير الخارجية بمملكة تايلاند، على رأس وفد رفيع من وزارة الخارجية التايلاندية، حيث كان في استقبالهم الدكتور الطيب عباس. اصطحبهم الدكتور عباس في جولة داخل المتحف، حيث تعرفوا على أبرز مقتنياته الأثرية.

كما استقبلت فيروز فكري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، كلا من السيد حذيفة رحمن، وزير الدولة للثقافة بجمهورية باكستان، ومحمد فرحاد الإسلام، المدير العام لإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية في بنجلاديش، حيث تعرفوا على مكونات المتحف وقاعاته المختلفة.

وأعربوا عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه من مقتنيات نادرة وتقنيات عرض متقدمة.

وأكد الدكتور الطيب عباس خلال هذه الزيارات أن المتحف القومي للحضارة المصرية يواصل أداء رسالته العالمية في حفظ وعرض التراث المصري بأسلوب علمي ومعاصر. وأشار إلى أن المتحف يمثل واجهة حضارية وثقافية لمصر، تعكس مكانتها التاريخية وريادتها الثقافية.

وفي ختام جولتهم، أعرب الضيوف عن بالغ تقديرهم لحفاوة الاستقبال، وانبهارهم بما شاهدوه من ثراء حضاري يعكس عظمة مصر ومكانتها المتميزة على الساحة الدولية.

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