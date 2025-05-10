ندب "بيتر وجيه" مساعدًا لوزير الصحة لشئون الطب العلاجي

كتب- أحمد جمعة:

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قرارًا بندب الدكتور بيتر وجيه، للعمل مساعدًا لشئون الطب العلاجي، إلى جانب الإشراف العام على قطاع الطب العلاجي.

يأتي القرار في إطار تعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، من خلال دعم القطاع بالكفاءات والخبرات القيادية، بما يسهم في تنفيذ خطط الوزارة لتطوير الخدمة ورفع كفاءة الأداء داخل منشآت الطب العلاجي على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضًا:

برواتب تصل إلى 8 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة لهذه المؤهلات

موجة شديدة الحرارة.. ننشر حالة الطقس المتوقعة خلال 48 ساعة المقبلة

تعرف على ضوابط تصالح المتهمين وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

الصحة توصي بزيادة تناول المياه للحفاظ على نشاط الجسم