مصر تشارك لأول مرة في مؤتمر التراخيص الآسيوي بهونج كونج لتعزيز تسويق التراث الثقافي

كتب- محمد أبو بكر:

شارك المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية لأول مرة في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر للتراخيص الآسيوي، الذي أُقيم ضمن الدورة الثانية والعشرين من معرض هونج كونج الدولي للتراخيص (HKILS)، بمدينة هونج كونج بجمهورية الصين الشعبية، وذلك بناءً على تكليفات من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.

وشهد الحدث، الذي أُقيم في مركز هونج كونج للمؤتمرات والمعارض، مشاركة أكثر من 330 جهة عارضة من مختلف دول العالم.

وجاءت المشاركة المصرية بهدف استعراض فرص التراخيص التجارية للقطع الأثرية والمنتجات الثقافية، كمسار جديد لدعم السياحة الثقافية وتعزيز موارد المتاحف المصرية.

وخصصت المتاحف المصرية جناحين متميزين لكل من المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية، تضمنا بوسترات ضخمة لعدد من أهم القطع الأثرية، مصحوبة برموز QR تفاعلية، أتاحت للزوار الاطلاع على معلومات رقمية موسعة، في تجربة ترويجية متكاملة نالت إعجاب المشاركين.

واستقبل الجناحان عددًا من ممثلي الشركات العالمية المهتمة بالتعاون في مجالات التراخيص والإنتاج التجاري للنماذج المستوحاة من القطع الأثرية المصرية.

وشارك الدكتور علي عبد الحليم علي، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، والدكتورة نشوى جابر، نائب المدير التنفيذي للشؤون الأثرية بالمتحف القومي للحضارة المصرية، في جلسة رئيسية بعنوان: "الاستفادة من سحر مصر القديمة الخالد: فرص الترخيص مع المتاحف"، حيث قدما عرضًا حول أبرز القطع القابلة للترخيص، وأوضحا كيفية تحويل النماذج الأثرية إلى منتجات تذكارية عالية الجودة تسهم في الترويج للمتاحف وتعزز العائدات الاقتصادية من التراث.

وأكد المتحدثون في الجلسة أهمية التراخيص الثقافية كأداة لتعزيز الابتكار وبناء شراكات مستدامة بين المتاحف والقطاع الخاص، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام تسويق التراث المصري عالميًا.

كما تمت الإشارة إلى العلاقة الوثيقة بين المنتجات الثقافية والسياحة، ودورها في استقطاب زوار جدد وتعزيز ارتباطهم بالحضارة المصرية.

وأشادت مارغريت فونغ، المديرة التنفيذية لهيئة تنمية تجارة هونج كونج، بالمشاركة المصرية، مؤكدة في كلمتها الافتتاحية أن المؤتمر هذا العام يُسلط الضوء على حضارتي الصين ومصر كأعرق حضارات العالم، وأن الملكية الفكرية للتراث الثقافي باتت أداة فعالة لربط الماضي بالحاضر من خلال تجارب ثقافية معاصرة.

وجاءت المشاركة المصرية نتيجة تنسيق وثيق بين وزارة السياحة والآثار والقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في هونج كونج، التي قامت بدور محوري في التحضير والتنسيق اللوجستي وتقديم الدعم الكامل للوفد المصري طوال فترة الفعاليات.

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