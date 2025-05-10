"الدفاع الشعبي والعسكري" تنفذ تدريبات ميدانية وندوات تثقيفية لذوي الهمم

كتب- محمد سامي:

واصلت قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف دعم المجتمع المدني ورفع الوعي الوطني.

ونفذت القوات مشروعًا للتدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظتي البحيرة والمنيا، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين، تضمن سيناريوهات إصطفاف المعدات والمركبات، والتأكد من جاهزيتها وكفاءة أطقم التشغيل، إضافة إلى تفقد معسكرات الإيواء العاجل والاطمئنان على جاهزيتها.

واختُتم التدريب بتكريم عدد من أسر الشهداء، تكريماً لتضحياتهم الغالية من أجل الوطن.

كما نُظمت خمس ندوات تثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة البحيرة، وجامعتي بنها والإسكندرية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، سلطت الضوء على التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الدولة المصرية، واستعرضت الجهود المبذولة في مختلف القطاعات، من خلال محاضرات قدمها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في الدراسات الاستراتيجية.

وشهدت الندوات تقديم عروض فنية وطنية من الطلاب تعبيرًا عن حب الوطن، واختتمت بكلمة لقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، نقل خلالها تحيات الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكدًا أهمية الوعي الشعبي بحجم التحديات التي تواجه مصر، واختُتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم.

وفي سياق متصل، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري احتفالية كبرى بقاعدة الإسكندرية البحرية، إلى جانب معرض لمنتجات ذوي الهمم بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أقيم بفندق ونادي القوات المسلحة بالفيوم ودار هيئة الإمداد والتموين بالقاهرة.

كما تم تنظيم زيارات ميدانية للعاملين في الوزارات والمديريات، وطلاب الجامعات والمدارس، إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية، في إطار تعريفهم بدور القوات المسلحة ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية ورؤية مصر 2030.

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