ممدوح محمد رئيسًا لحزب الحرية بالتزكية

كتب- نشأت علي:

أعلن حزب الحرية المصري عن تجديد الثقة في الدكتور ممدوح محمد محمود، ليتولى رئاسة الحزب لفترة جديدة مدتها أربع سنوات، وذلك خلال المؤتمر العام للحزب، وبالتزكية.

واستُهلت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بقيادات وأعضاء الحزب المشاركين في المؤتمر، مؤكدًا أهمية المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس الحزب، أن الحزب مقبل على مرحلة جديدة ستشهد تعزيز حضوره ومكانته على الساحة السياسية، مشددًا على استمرار العمل لتحقيق تطلعات الأعضاء وتعزيز الدور الوطني للحزب.

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