رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن عقد موانئ أبو ظبي

كتب- محمد سامي:

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، من مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين.

وخلال تصريحاته، أكد رئيس الوزراء، أن جولة اليوم تشهد تفقد عدد من مشروعات التنمية شرق وغرب بورسعيد، ضمن إطار وصلاحيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أنه حرص على التوقف في منتصف الجولة، أثناء التواجد فى شرق بورسعيد، على أرض سيناء، للتأكيد على ما تم إيضاحه وشرحه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع مجلس الوزراء منذ أيام، لإزالة اللغط فيما أثير حول موضوع العقد الذي تم توقيعه فيما يخص تنمية وتطوير منطقة صناعية في مشروع التنمية بنظام المطور الصناعي، مع شركة موانئ أبوظبي.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، التأكيد على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بها، 14 مطورًا صناعيًا بـ 14 عقدًا مثيلًا تم تنفيذها بالفعل، وعقد موانئ أبو ظبي من المفترض أن يكون العقد رقم 15، وسيكون العقد رقم 15 بشكل إجمالي، ولكنه يعدُ الرقم الثاني في منطقة شرق بورسعيد، حيث أن الـ 13 عقدًا المُتبقية موجودة في منطقة السخنة، لافتًا إلى أنهم يتواجدون الآن بالفعل على أرض الشركة الأولى وهى المطور الصناعي الأول، الموجود حاليًا بالفعل، ويعمل بنفس الطريقة، وبذات شروط التعاقد، وهي شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصنع نيرك لصناعات السكك الحديدية، يعد مصنعًا كبيرًا تتشارك فيه الدولة لإنتاج كل عربات الجر للسكك الحديدية، وهو مُجمع صناعي مهم جدًا، لتعميق صناعة كل العربات الخاصة بالسكك الحديدية التي ستدعم مشروعات مترو الأنفاق، والترام، والقطارات العادية، ومشروع القطار الكهربائي السريع، متابعًا: جزء من التنمية الصناعية أننا نقوم بتوطين هذه الصناعة هنا، وطبقًا للشرح يبدأ إنتاج أول عربة من هذا المصنع في شهر يوليو المقبل، بعد شهرين من الآن، ليخرج أول قطار كامل من هذا المصنع العام المقبل، ويدخل لصالح مشروع المترو الخاص بمدينة الإسكندرية، لافتًا إلى أنه جرت مناقشات خلال تفقد المصنع وتم تأكيد أهمية الإسراع بمعدلات الإنتاج لسرعة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الأرض كانت سبخية، وطبيعة الأرض بها رخوة ومالحة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هناك زيارة اصطحب بها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للمنطقة في وقت سابق، كشفت عن تحديات كبيرة، حيث كانت طبيعة الأرض تشكل عائقًا أمام حركة المعدات، إذ أن أي مُعدة توضع عليها كانت تغوص بفعل التربة، مؤكدًا أن التحدي الأصعب كان معالجة التربة بالتنسيق مع جهات الدولة، حيث تبذل الهيئة الهندسية جهودًا استثنائية لتأهيل التربة في منطقة شرق بورسعيد بالكامل، لجعلها صالحة للتنمية.

كما أكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بتأهيل وتنمية المنطقة، نظرًا لموقعها الفريد عالميًا، حيث تعد نقطة التقاء المجرى الملاحي لقناة السويس مع البحر المتوسط، بالإضافة إلى وجود موانئ شرق وغرب بورسعيد.

كما أشار إلى وجود مشروع تنموي كبير في هذه المنطقة، موضحًا أن فكرة المشروع وإصداره كمنطقة اقتصادية خاصة تعود إلى ما يقرب من ثلاثين عامًا، لكن التنفيذ الفعلي على أرض الواقع بدأ قبل حوالي 10 سنوات فقط، بتحويل الأفكار إلى خطوات فعالة وتنفيذية على أرض الواقع، وهو ما نراه اليوم من تحقيق نتائج ملموسة في تلك التنمية.

وأوضح رئيس الوزراء، أن العقود في هذه المنطقة تُعد عقود مطور صناعي، حيث تتعاون الدولة مع شركة كبرى تستهدف قطعة أرض يتم معالجتها لتحسين تربتها، ويتولى المطوّر مهمة تخطيط الأراضي وتقسيمها، بالإضافة إلى تجهيز المرافق الداخلية، وبناء المصانع والمباني، وتشغيل المصانع، مؤكدًا أن هذا النهج يتم تطبيقه حاليًا في شركة شرق بورسعيد، وهو ما سيُطبق مع شركة موانئ أبو ظبي أو أي مطوّر صناعي آخر يعمل في المنطقة، كما يُعتبر هذا النموذج الطريقة الأسرع لتنمية هذه المنطقة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

واختتم رئيس الوزراء حديثه، مؤكدًا أنه حرص خلال تواجده اليوم على تقديم توضيح آخر على أرض الواقع استكمالًا لما تم عرضه خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد الأربعاء الماضي، بهدف توضيح الأمور بشكل ميداني وإتاحة الفرصة لمشاهدة طبيعة المنطقة والإصلاحات والمشروعات التنموية القائمة، بالإضافة إلى استعراض التصور العام وأهداف التنمية، كما قدم الشكر للحضور ودعا إلى استكمال الجولة.

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