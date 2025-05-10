أضاحي العيد 2025.. التموين تبدأ طرح الخراف الحية ابتداءً من 20 مايو

كتب- محمد سامي:

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2025، من خلال توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانية عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

إنشاء شوادر لطرح الخراف الحية للأضاحي

أعلنت الوزارة عن إنشاء شوادر لطرح الخراف الحية للأضاحي اعتبارًا من يوم 20 مايو الجاري، حيث نجحت الوزارة في تأمين كميات كبيرة من الخراف الحية وطرحها بالشوادر بجانب توفير جميع السلع الغذائية الأساسية.

استمرار تطوير المجمعات الاستهلاكية

تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجي، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، في تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية لتضاهي فروع الهايبر ماركت والمتاجر العالمية.

يأتي ذلك في ظل نجاح الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإطلاق مبادرة "أسواق اليوم الواحد"، التي تشبه الأسواق الأوروبية في تنظيمها وجودة السلع المعروضة.

منتجات متنوعة بأسعار مخفضة

في هذا السياق، طرحت الوزارة مجموعة متنوعة من السلع الغذائية من لحوم طازجة ودواجن مجمدة، بالإضافة إلى الخضراوات والفاكهة، إلى جانب السلع غير الغذائية مثل المنظفات، بتخفيضات تصل إلى 30%.

وأسهم ذلك في إقبال كبير من المواطنين على منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأسواق اليوم الواحد، لتلبية احتياجاتهم من المنتجات الغذائية وغير الغذائية بأسعار مناسبة.

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