مصر تستضيف الجمعية العمومية الـ29 للاتحاد العربي للمحاربين القدماء

كتب- محمد سامي:

استضافت مصر فعاليات الجمعية العمومية رقم (29) للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، والتي أقيمت تحت شعار "معًا للسلام"، بمشاركة وفود من 14 دولة عربية وعدد من الملحقين العسكريين من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك برعاية الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

يأتي تنظيم الجمعية العمومية في إطار حرص القوات المسلحة المصرية على استضافة الفعاليات الإقليمية الكبرى، وتقديرًا لتضحيات المحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية وأسرهم، ودعمًا لجهود تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا المجال.

وتضمنت فعاليات الدورة التي امتدت على مدار عدة أيام، عقد جلسات عمل لاستعراض أنشطة وإنجازات الجمعيات والمنظمات الأعضاء في الاتحاد، وبحث سبل تطوير آليات التعاون وتقديم أوجه الدعم والرعاية للمحاربين القدماء وأسرهم على مستوى الوطن العربي.

وألقى اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوي، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مرحبًا بالوفود المشاركة، ومؤكدًا أهمية هذا الحدث في تعزيز الروابط الأخوية بين الدول العربية ودعم رسالة المحاربين القدماء.

كما عبّر كل من رئيس الفيدرالية العالمية للمحاربين القدماء، وممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، عن تقديرهم العميق لمصر والقوات المسلحة على حسن الاستضافة والتنظيم، مؤكدين أهمية انعقاد الجمعية العمومية بشكل دوري لتعزيز التواصل بين الأعضاء وتحقيق الأهداف المشتركة.

واختُتمت الفعاليات بتكريم عدد من مصابي العمليات الحربية من مختلف الدول العربية، في تقدير رمزي لتضحياتهم وجهودهم الوطنية.



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