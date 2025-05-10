مدبولي يتفقد الميناء الجاف ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد

كتب- محمد أبو بكر:

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة ميدانية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتفقد سير العمل بعدد من المشروعات التنموية شرق وغرب بورسعيد، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم البنية التحتية وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية.

وشملت جولة رئيس الوزراء تفقد أعمال الإنشاء الجارية في ميناء شرق بورسعيد، وخاصة مشروع الميناء الجاف، إلى جانب متابعة التوسعات الجديدة بمحطة قناة السويس للحاويات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الزيارة تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي المتميز للمنطقة الاقتصادية، وتحقيق التكامل بين مشروعات البنية التحتية والمناطق الصناعية، بهدف تحويل المنطقة إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تطوير الموانئ والمناطق الصناعية يعد أحد محاور استراتيجية الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب خلق فرص عمل مستدامة للشباب المصري.

ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين والفنيين.



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