توجيه مهم من السياحة بشأن المعتمرين المتخلفين قبل موسم الحج 2025.. مهلة لهذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الكتاب الدوري رقم (125) لسنة 2025، دعت فيه الشركات السياحية العاملة بمجال تنظيم رحلات العمرة هذا العام، إلى سرعة موافاتها ببيانات المعتمرين الذين لم يغادروا أراضي المملكة العربية السعودية حتى الآن لأسباب صحية أو قانونية أو غيرها.

وأوضحت الغرفة، بحسب خطاب، حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنسيق المستمر مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية لموسم عمرة 1446 هـ - 2025 م، واستناداً إلى الكتب الدورية السابقة أرقام (96) و(55) لسنة 2025 بشأن مواعيد التأشيرات، وحرصاً على الحفاظ على حقوق الشركات والمعتمرين.

وطالبت الغرفة الشركات بالدخول إلى موقعها الإلكتروني الرسمي عبر قسم "بيانات خاصة بالغرفة" واختيار "تسجيل تخلفات المعتمرين لموسم عمرة 1446 هجرياً"، ومن ثم رفع البيانات المطلوبة في موعد أقصاه 15 مايو 2025.

وأكدت الغرفة في خطابها الموجه إلى الممثلين القانونيين للشركات أن عدم الالتزام بتسجيل الحالات سيؤثر على مصالح الشركات المعنية، مشددة على أهمية التعامل مع الأمر باعتباره "هاماً وعاجلاً".

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