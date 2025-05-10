تكريم مجدي يعقوب ورواد الطب بنقابة الأطباء اليوم



كتب- أحمد جمعة:

قررت النقابة العامة للأطباء تكريم عدد من الكوادر الطبية البارزة والناجحة في مختلف التخصصات خلال احتفالية يوم الطبيب المصري، المقرر انعقادها بدار الحكمة اليوم السبت، حسبما صرح الدكتور أحمد الشيخ، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة.

تكريم الأطباء البارزين في احتفالية يوم الطبيب المصري بدار الحكمة..

وأوضح الدكتور أحمد الشيخ، أن من بين الأطباء المقرر تكريمهم هذا العام، الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، الذي يعد من أبرز الأطباء الذين ساهموا في تطوير وإثراء تخصص جراحة القلب على مستوى العالم.

وأضاف مقرر لجنة إعلام النقابة، أنه سيتم تكريم الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر والباطنة في جامعة هارفارد، بالإضافة إلى الدكتور مازن نجا، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بكلية طب القصر العيني.

وأشار الدكتور أحمد الشيخ إلى أن الدكتور مجدي يعقوب لم يتم تأكيد حضوره بعد، في حين سيحضر الدكتور أسامة حمدي هذه الاحتفالية، مؤكدًا أن هذه الفعالية تأتي في إطار تقدير نقابة الأطباء للجهود العظيمة التي بذلها الأطباء المصريون في خدمة الوطن والمواطن.

تبدأ فعاليات اليوم الساعة الواحدة ظهرا، ويحضر الحفل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة د. محمد عوض تاج الدين، ووزير الصحة الأسبق د. عادل العدوي، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب د. أشرف حاتم، وعدد من رواد مهنة الطب.

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