نجل محمود عبد العزيز: اسم بوسي شلبي لم يرد في إعلام الوراثة.. وخسرت كل درجات التقاضي

كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي عمرو أديب عن تطورات جديدة في الأزمة القائمة بين أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي، مشيرًا إلى تلقيه اتصالًا من محمد محمود عبد العزيز، نجل الفنان الراحل.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر" مساء الجمعة، أن بوسي شلبي قد رفعت دعوى قضائية "رجعة" بعد وفاة الفنان الراحل، إلا أنها خسرت جميع درجات التقاضي في هذه القضية، على الرغم من تقديمها كافة المستندات التي بحوزتها.

ونوه أديب إلى أنه وفريقه كانوا سيحجمون عن فتح هذا الملف مجددًا لولا أن بوسي شلبي نفسها أعادت إثارته ورفعت دعوى قضائية جديدة.

وتابع الإعلامي، ناقلاً عن محمد محمود عبد العزيز، تأكيده على عدم وجود أي قطعة أرض متنازع عليها أو تمثل أزمة للعائلة، مضيفًا أن اسم بوسي شلبي غير مدرج في إعلام الوراثة الخاص بالفنان الراحل.

وأشار أديب إلى أنه من المتوقع صدور بيان جديد خلال الأيام القليلة المقبلة سيتضمن كافة التفاصيل الكاملة المتعلقة بهذا الأمر، مقدمًا الرواية من جانب أبناء الفنان الراحل.

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