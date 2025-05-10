حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بيان مهم من المحامين بشأن قيد القضايا المشطوبة

أعلنت نقابة المحامين، في بيان لها عن استعدادها التام لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن إعادة قيد القضايا المشطوبة، والتكفل بسداد الرسوم المتعلقة بذلك، ويأتي ذلك في إطار حرصها الكامل على دعم الزملاء والدفاع عن مصالحهم.

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بعد وصول الكيلو لـ140 جنيها.. نقيب الفلاحين يكشف عن موعد تراجع أسعار العنب

كشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين عن سبب ارتفاع أسعار العنب بمختلف أسواق محافظات الجمهورية خلال الفترة الحالية.

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مستجدات الأوضاع في غزة وسوريا وليبيا والسودان وأوكرانيا.. تفاصيل لقاء الرئيسان السيسي وبوتين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش مشاركته في احتفالات عيد النصر في العاصمة الروسية موسكو.

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"مافيا منظمة".. بكري يكشف أسرار أزمة البنزين المغشوش.. ويطالب "البترول" بكشف الحقائق

علق الإعلامي مصطفى بكري على أزمة البنزين المغشوش، قائلاً: " ما حدث ليس صدفة، بل مشكلة كبيرة تقف خلفها مافيا منظمة وعصابة كبرى يجب كشفها وتقديمها للعدالة".

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موجة شديدة الحرارة.. ننشر حالة الطقس المتوقعة خلال 48 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

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رواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة بهذه التخصصات

أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة في محافظة جنوب سيناء، برواتب تتراوح بين 7000 جنيه و 10000 جنيه، في عدد من الشركات الكبرى في القطاع السياحي والخدمات.

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عمرو أديب عن زواج محمود عبد العزيز وبوسي شلبي: قطعة أرض تقف وراء هذا الخلاف

علق الإعلامي عمرو أديب بشكل مثير على الجدل بشأن صحة الزواج الذي جمع الفنان الراحل محمود عبد العزيز بالإعلامية بوسي شلبي خلال حياته.

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بوتين: التبادل التجاري بين مصر وروسيا ارتفع بنسبة 30% العام الماضي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حجم التبادل التجاري بين بلاده ومصر شهد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 30% خلال العام الماضي، ما يعكس تطورًا إيجابيًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

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