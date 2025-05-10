موجة شديدة الحرارة.. ننشر حالة الطقس المتوقعة خلال 48 ساعة المقبلة

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال يومي السبت 10 مايو والأحد 11 مايو موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والمناطق المكشوفة من الوجه البحري يوم الأحد 11 مايو.

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