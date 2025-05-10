الأرصاد تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت 10 مايو وحتى الخميس 15 مايو .

وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال يومي السبت 10 مايو والأحد 11 مايو موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والمناطق المكشوفة من الوجه البحري.

وأوضحت الأرصاد أنه بداية من يوم الإثنين 12 مايو من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاض بقيم تتراوح ما بين 8:7 درجات على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

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