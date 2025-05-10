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برواتب تصل إلى 8 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة لهذه المؤهلات

08:00 ص السبت 10 مايو 2025

محمد جبران وزير العمل

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة في محافظة المنيا، برواتب تصل إلى 8000 جنيه شهريًا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم سوق العمل وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن الفرص المتاحة تتنوع بين شركتين، حيث توفر شركة "تنمية للتمويل متناهي" 10 وظائف كأخصائي تسويق، بالشروط التالية:

مؤهل عالي أو متوسط.

مفتوحة للجنسين.

السن: 21 عامًا فما فوق.

الراتب: 8000 جنيه.

كما أعلنت الوزارة عن توفر 8 فرص عمل كأخصائي تمويل في شركة "ريفي لتمويل المشروعات"، وفقًا للشروط التالية:

مؤهل عالي أو متوسط.

مفتوحة للجنسين.

السن: من 21 إلى 35 عامًا، مع خبرة تتراوح بين 1 إلى 3 سنوات.

الراتب: 7000 جنيه.

تأتي هذه الخطوة ضمن إطار المبادرات التي تقدمها وزارة العمل لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي، وتسعى الوزارة إلى تشجيع الشباب من الجنسين للانضمام إلى هذه الفرص الوظيفية المتميزة.

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محمد جبران وزير العمل فرص عمل
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