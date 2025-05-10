الصحة توصي بزيادة تناول المياه للحفاظ على نشاط الجسم

كتب- محمد أبو بكر:

أكدت وزارة الصحة والسكان، أهمية شرب كميات كافية من المياه يوميًا للحفاظ على صحة الجسم.

وأوضحت الوزارة أن تناول الماء بشكل منتظم يساهم في تعزيز النشاط البدني والذهني، كما يساعد في تجنب الشعور بالكسل والخمول.

وأضافت الوزارة أن الترطيب الجيد للجسم يعزز من قدرته على أداء وظائفه الحيوية بشكل أفضل، وينعكس إيجابيًا على مستوى الطاقة اليومية.



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