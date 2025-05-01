شريف عامر: أين عاصفتي؟.. ومنار غانم: التأثير لم يكن شاملاً

كتب- حسن مرسي:

ردت الدكتورة منار غانم، عضو المجلس الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، على سؤال الإعلامي شريف عامر "أين عاصفتي؟" وذلك حول مدى تأثير العاصفة الترابية التي تم التحذير منها على بعض المحافظات مثل القاهرة الكبرى.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" على قناة "سي إم بي سي مصر"، أشارت غانم إلى أن تأثير العاصفة لم يكن شاملاً لجميع محافظات الجمهورية.

وأكدت أن محافظات الصعيد والمناطق الشرقية من البلاد كانت الأكثر تأثرًا بالعاصفة الترابية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية الناتج عن شدة الرياح، مستشهدة بمحافظة أسيوط كمثال واضح على ذلك.

وشددت على أهمية الالتزام بالتحذيرات الصادرة واتخاذ إجراءات الحذر اللازمة، خاصة في المناطق التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الرؤية حفاظًا على سلامة المواطنين.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية القريبة، استبعدت الدكتورة منار غانم حدوث عاصفة ترابية بنفس الشدة التي شهدتها البلاد مؤخرًا على المدى القريب، مشيرة إلى احتمالية تكرار مثل هذه الظواهر الجوية خلال الفترة المتبقية من فصل الربيع، الذي يشهد عادة تقلبات جوية سريعة وتكون عواصف ترابية.

ودعت الدكتورة منار غانم، عضو المجلس الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية والتحذيرات الصادرة من الهيئة للبقاء على استعداد والتعامل الآمن مع أي تغيرات محتملة في الطقس.