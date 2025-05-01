استشاري نفسي: بناء الثقة مع الأطفال يحميهم من جرائم التحرش

كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة دينا نعوم، استشارية الطب النفسي، أن بناء علاقة ثقة مفتوحة مع الأطفال هو الخطوة الأولى للوقاية من التحرش الجنسي.

خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أوضحت نعوم أن تعليم الأطفال من سن مبكرة حدود جسدهم الشخصية، بما يشمل الأجزاء الخاصة، يساعد في منع وقوع التحرش.

وأشارت إلى أهمية مفهوم "الدوائر"، حيث يتعلم الطفل التفريق بين الأشخاص المقربين والبعيدين، مع التأكيد على أن التحرش غالبًا يأتي من أشخاص مألوفين وليس غرباء، عبر عملية تدريجية تُعرف بـ"الجرومينج".

ودعت نعوم الآباء إلى تجنب ردود الفعل العنيفة أو المتوترة عند حديث الأطفال عن تجاربهم، لتشجيعهم على البوح دون خوف.

وحذرت من الرعب الزائد الذي قد ينشأ من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة ضرورة التوازن في حماية الأطفال دون زرع الخوف من الأقارب أو المقربين.

وأوصت باستخدام حوارات بسيطة ومباشرة مع الأطفال من سن ثلاث أو أربع سنوات لتعزيز وعيهم بأمانهم الشخصي.