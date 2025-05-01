شاهد.. الاستعدادات النهائية لانتخابات نقابة الصحفيين 2025

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- زياد أحمد:

تنطلق غدًا الجمعة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، واستعدت النقابة لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية صباح الغد بمقر النقابة لاختيار نقيب جديد وستة من أعضاء مجلس النقابة، حيث رصدت عدسة مصراوي الاستعدادات النهائية في النقابة بشارع عبدالخالق ثروت.

وتستمر حتى اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية.

وفي حال تحقق النصاب، تنعقد الجمعية في مسرح النقابة، حيث يتم اعتماد الميزانية، وتقرير النشاط، ومناقشة المقترحات المطروحة.

ومن المتوقع أن تستغرق أعمال الجمعية نحو ساعتين، يليها مباشرة فتح باب التصويت لاختيار النقيب وأعضاء المجلس.

تمتد عملية التصويت من الساعة الرابعة عصراً وحتى السابعة مساءً، مع إمكانية التمديد حتى الثامنة في حال توافد الناخبين وعدم تمكنهم من التصويت في الوقت المحدد.

وتُجرى الانتخابات في 24 لجنة انتخابية، منها لجنة في نقابة الصحفيين بالإسكندرية، و23 لجنة موزعة داخل مقر النقابة الرئيسي بالقاهرة، مع إشراف قضائي كامل من قضاة مجلس الدولة لضمان النزاهة والشفافية.

وعقب إغلاق صناديق الاقتراع، تبدأ أعمال الفرز العلني في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع، بحضور مندوبي المرشحين. وفي حال عدم حصول أي مرشح لمقعد النقيب على الأغلبية المطلقة، تُجرى جولة إعادة بين أعلى مرشحين.