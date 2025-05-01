عبد الحكيم عبد الناصر عن تسريب مكالمة والده مع القذافي: "صيد في الماء العكر"

كتب- حسن مرسي:

أكد عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أن والده كان رجل دولة من الطراز الرفيع، وكان يدرك جيدًا موازين القوى والتوازنات الدولية خلال المرحلة التي قاد فيها البلاد.

وقال عبد الحكيم في تصريحات هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن جمال عبد الناصر أعاد بناء القوات المسلحة من جديد بعد نكسة 1967، واستعاد ثقة الشعب، وكانت الإرادة الشعبية هي التي أعادته للحكم رغم إعلانه التنحي، مشيرًا إلى أن الشعب المصري هو من تمسك بوجوده كقائد وطني.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت لوقف إطلاق النار في حرب الاستنزاف، بسبب حجم الخسائر الفادحة التي تكبّدها الجيش الإسرائيلي، خاصة بعد أن نجح عبد الناصر في قبول مبادرة روجرز من أجل بناء حائط الصواريخ، والذي كان خطوة مهمة في إعادة التوازن العسكري.

وتطرق عبد الحكيم عبد الناصر إلى علاقة والده بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قائلاً: "عبد الناصر كان يتعامل مع القذافي كأنه ابنه، وكانت تجمعهما علاقة شخصية وسياسية قوية، معتبرًا أن تسريب المكالمة الهاتفية بينهما مؤخرًا هو صيد في الماء العكر".

وكشف عبد الحكيم عبد الناصر عن امتلاكه مواد ووثائق حصل عليها من والده قبل وفاته، مشيرًا إلى أن بعض هذه المواد لم يتم إذاعتها أو الكشف عنها من قبل، وقد تسهم في تقديم صورة أوضح عن تلك المرحلة التاريخية الهامة في حياة الأمة العربية.